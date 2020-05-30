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İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:03:47 -
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik nedeniyle renk değişiminin meydana geldiği Beykoz'daki Riva Deresi'nde incelemede bulundu.

Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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