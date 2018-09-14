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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çin Turizm Fuarı'nın en iyisi seçildi

İstanbul’un tanıtımını desteklemek amacıyla Çin’in Guangdong eyaletinde 60 ülke ve 22 eyaletin katılımıyla düzenlenen Turizm Endüstrisi Fuarı’nda yerini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, ‘En İyi Stant’ ödülünün sahibi oldu. İstanbul standında ziyaretçilere lokum ikram edilirken ebru sanatı ve kanun performansları katılımcıların büyük beğenisini topladı.

14 Eylül 2018 Cuma 08:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çin Turizm Fuarı'nın en iyisi seçildi

CITIE 2018 Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen Çin Guangdong Turizm Endüstrisi Fuarı 7-9 Eylül tarihlerinde, 60 ülke ve bölge ile 22 eyalet temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2018 Çin’de Türkiye Yılı olması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, bu yıl turist sayısında rekor kıran İstanbul destinasyonunun tanıtımını yapmak amacıyla fuarda 54 metrekarelik bir alan ile yerini aldı. Üç gün süren fuar boyunca 3 bini aşkın yurt içi ve dışı turizm sektör temsilcisi fuara katılım gösterdi. Toplamda 150 bini aşkın kişi fuarı ziyaret etti. 

ZİYARETÇİLERE HACIBEKİR LOKUMU İKRAM EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi standı fuarda en çok ilgi çeken alan oldu. Ziyaretçilere İstanbul’un asırlık tatlarından Hacıbekir Lokumu ikram edilirken İstanbul’u tanıtan kitap ayracı, magnet, anahtarlık hediye edildi. Fuar boyunca Ebru Sanatçısı Ömer Faruk Dere ve Kanun Sanatçısı Mustafa Dedeoğlu’nun performansları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Çin’de Sosyal Medya fenomeni olan ve haftalık tv programlarına konuşmacı olarak katılan İdris Kartav, İstanbul standını ziyaret ederek Gönüllü Turizm Elçiliği yaptı ve hayranlarını İstanbul’a davet etti.

Fuar boyunca yoğun ilgi gören İstanbul standı, CITIES 2018 Organizasyon komitesi tarafından en iyi stant ödülüne layık görüldü. Ayrıca, 30 Ağustos-1 Eylül 2019 da yapılması planlanmakta olan fuar için onur konuğu daveti aldı.

ÇİN HALKI İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ

Guangdong Eyaleti Turizm İdaresi Genel Müdürü Zeng Yingru’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılış seremonisinde, 2018 yılı Çin’de Türkiye Yılı olması nedeniyle İstanbul Konferansı da düzenlendi. İstanbul’un tarihsel vizyonu, kültür, sanat ve yatırımcıların ilgisini çeken özelliklerinin anlatıldığı tanıtıcı bir sunum yapıldı. Ardından Invest istanbul filmi ile özel bir kurgu tekniği ile çekilen 3dk’lık İstanbul tanıtım filmi izlendi. Oturumda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Türkiye-Çin ilişkilerinde turizmin önemine değinerek turizmle birlikle iki ülke ilişkilerinin çok daha güçleneceğini dile getirdi ve Çin Halkı İstanbul’a davet etti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:50
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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