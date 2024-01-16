İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum ASKON’da

Seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ASKON’u ziyaret etti. ASKON’un milli kalkınma hamlesinin iftihar tablosu olduğunu belirten Kurum, “Bu vesileyle ASKON’un kuruluşuna vesile olan, büyük dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı özlemle ve minnetle yâd ediyorum.” dedi.

“İki devasa soruna çözümümüz hazır”

“Son 5 yılda, İstanbulluları canından bezdiren bu iki devasa soruna dair; planlarımızın, projelerimizin tamamen hazır olduğunu bilmenizi isterim.” diye konuşan Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız!”

“Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüme dair; halkımızın heyecanla beklediği adımlarımızı; bu şehrin en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçeceğiz. Ben detaylarına çok yakında düzenleyeceğimiz, 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımıza dair toplantıda gireceğim. İstanbul’u hem depreme hazırlayan; hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkânlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız! Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın rızasıyla olacak. Kimseyi zorlamayacağız. Rant oluşmayacak. Bu güzel şehri baştan aşağı afetlere karşı dirençli hale getireceğiz! Annelerimizin, yavrularımızın yüreğindeki endişeyi, korkuyu söküp atacağız!

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“Her İstanbullunun hayatından 3,5 yıl çalan trafik çilesini bitireceğiz”

“Her ilçemizde, her mahallemizde; kimlikli, kişilikli, güçlü, yerinde, gönüllü ve hızlı bir Kentsel Dönüşüm Seferberliği için; trafik çilesini, toplu ulaşımdaki sorunları süratle çözecek her şeyimiz hazır, planlarımız hazır, projelerimiz hazır. Her İstanbullunun hayatından 3,5 yıl çalan trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehri yaşanabilirlikte, savaş halindeki Kiev şehrinin bile gerisine düşürenlerden, İstanbul’umuzu kurtaracağız.”

“Bunlar kasıtlı olarak İstanbul’u durdurdu”

Murat Kurum, “Mevcut İBB yönetimi tarafından; İstanbul’un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik; bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturuldu” dedi. Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Açık ve net söylüyorum. Bunlar, kasıtlı olarak İstanbul’u durdurdular. Biz göreve gelir gelmez, bu iletişimsizliği, bu çözümsüzlük ortamını hemen ortadan kaldıracağız. Biz, tüm ekibimle beraber; birileri gibi sürekli laf ve algı üretmekte değil, hedef ve idealde mahiriz. Kararımız kesin ve nettir.”

“İstanbul’un 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız”

“Belediyemizle, iş dünyamızla, sizlerle el ele vereceğiz; önce İstanbul’u bu makus talihten kurtaracağız. İstanbul’un 5 yılda yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız. Bu Şehr-i İstanbul’u dünya ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir haline getireceğiz.”

“İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. İstanbul’u özüne döndüreceğiz.” diye konuşan Kurum, “Polemiklerin içinde olmayacağız. İstanbul’a yersiz gündemlerle çok şey kaybettirenlerden olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un her yerine yeni lojistik merkezleri kuracağız”

“Yenilikçi ve girişimci; mirasını geleceğe taşıyan; ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaad ediyoruz.” diyen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İstanbul’un her yerine yeni lojistik merkezleri kuracağız. Yeni çarşılar kuracağız. Sadece Kent Ekonomisini değil, hane ekonomisini de ev ekonomisini de güçlendireceğiz!”

“Gençlerimizi, kadınlarımızı, ev hanımlarımızı işyeri sahibi yapacağız”

“Gençlerimizi, kadınlarımızı, ev hanımlarımızı işyeri sahibi yapacağız. 39 ilçemize paylaşımlı ofisler açacak, genç girişimcilerimizi faydalandıracağız. İstanbul’un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, ASKON’umuzun cesur üyeleriyle inşa edeceğiz!”

“İstanbul’a yersiz gündemlerle çok şey kaybettirenlerden olmayacağız!”

İstanbul için daima sokakta ve daima iş başında olacaklarının altını çizen Kurum, “Polemiklerin içinde olmayacağız! Bir şey, İstanbulluların gündeminde yoksa biz de asla onu gündemimize almayacağız! İstanbul’a yersiz gündemlerle çok şey kaybettirenlerden olmayacağız! Gözlerimizi; “evimi nasıl güvenli yaparım? Evime işime nasıl erken varırım?” diyen bu milletin gözlerinden ayırmayacağız. Ellerimizi “bu karmaşadan nasıl kurtulurum? Nasıl huzurlu bir mahallem olur.” diye kara kara düşünen bu milletin ellerinden ayırmayacağız! Tüm İstanbullularla dost olacağız, yoldaş olacağız, kardeş olacağız. Yeniden İstanbul’u bu anlayışla, bu duruşla, bu şuurla; hep birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız!” dedi.