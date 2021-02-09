İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı personel alımı! İstanbul zabıta memuru alımı ne zaman?

İstanbul Büyükçekmece Belediyesinde, zabıta personeli olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. İŞKUR, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığına kadın ve erkek olmak üzere 15 zabıta memuru alacağını bildirdi. İŞKUR’un yayınladığı ilanda en az KPSS 70 puan şartıyla zabıta memuru alınacağını duyurdu. İşte “İstanbul zabıta personel alımı ne zaman? İstanbul zabıta personel alımının şartları nelerdir?” sorularının cevabı…

İstanbul zabıta personel alım başvuru tarihi ne zaman?

Aşağıda sayılan başvuru belgelerini 08.02.2021 ve 10.02.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde saat 16.00’a kadar Fatih Mah. Şehremini Cad. No:1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden vermeleri gerekmektedir.

İstanbul zabıta personel alımı başvuru şartları nelerdir?

a) T.C vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olması ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut tecil edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını bulundurmak.

g) İlan edilen kadro için, öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

h) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya yüz kızartıcı nedenlerle çıkarılmış olmamak.

i) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg den fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri başvuru esnasında yapılacaktır.

ı) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

j) 13.10.1983 tarihli en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İstanbul zabıta personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında;

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.buyukcekmece.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Not= Adaylar sınava, başvuruları şahsen yapacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.