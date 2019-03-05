İstanbul Bursa, Çanakkale deprem mi oldu? | Marmara’da son dakika deprem

Türkiye’nin farklı bölgelerinde son günlerde birbiri ardına deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın 4.0 olarak duyurduğu depremi Kandilli 4.2 olarak açıkladı. Son depremler.

Merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da özellikle Bursa olmak üzere Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşımda bulundu.

Marmara Denizi'nde son dakika deprem oldu

Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.