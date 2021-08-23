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Yaşam İstanbul bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
Yaşam

İstanbul bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

İstanbul sağanak var mı? Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul yağmur yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 09:36:00 -
İstanbul bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

İstanbul’da birkaç gündür serin hava etkisini sürdürüyor. Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağı araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

İstanbul bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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