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Yaşam İstanbul bu hafta yağmur yağacak mı? İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul bu hafta yağmur yağacak mı? İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu güncel | İstanbul'da bulunanlar ağustos ayının ilk haftasında havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 17:46:00 -
İstanbul bu hafta yağmur yağacak mı? İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını, yağış beklenip beklenmediğini araştırmaya başladı.

İstanbul bu hafta yağmur yağacak mı? İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da 2 Ağustos Salı ve 3 Ağustos Çarşamba günü yağış bekleniyor.

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