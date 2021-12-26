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Gündem İstanbul böyle zulüm görmedi! Sanki otobüs durağı değil, miting alanı
Gündem

İstanbul böyle zulüm görmedi! Sanki otobüs durağı değil, miting alanı

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara zulüm olmaya devam ediyor. Kendileri için sıfır araç ihaleleri vererek hem yandaşını semirtiyor hem de kendi konforları için parayı esirgemiyorlar. Vatandaşlar ise tamir edilmeyen otobüsler yüzünden mağdur olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 14:07:00 -

İstanbul’dan gelen görüntülerde yaşananlar Ekrem İmamoğlu zulmünü gözler önüne serdi.

Yapımına bütçe ayrılmayan İETT otobüsleri nedeniyle duraklarda adeta miting ortamı oluştu.

Eminönü’nde yaşanan insan seli, gelmeyen ve arıza yapan İETT otobüsleri yüzünden insanları mağdur ediyor.

Vatandaşlar CHP’li İBB’ye tepki gösteriyor.

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