İstanbul böyle zulüm görmedi! Sanki otobüs durağı değil, miting alanı

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara zulüm olmaya devam ediyor. Kendileri için sıfır araç ihaleleri vererek hem yandaşını semirtiyor hem de kendi konforları için parayı esirgemiyorlar. Vatandaşlar ise tamir edilmeyen otobüsler yüzünden mağdur olmaya devam ediyor.