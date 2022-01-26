İstanbul böyle zulüm görmedi

ZEKERİYA SAY / YAVUZ SELİM İSTANBUL

Hizmet yerine şovlarıyla gündeme gelen, selde tatil, depremde kayak keyfi yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a kâbusu yaşatan kar fırtınasında da geleneği bozmayarak lüks bir balıkçıda keyif yaptı. Meteorolojinin ve kendi sorumluluğundaki AKOM’un günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan İmamoğlu’nun beceriksizliği ve sorumsuzluğu nedeniyle mega kent beyaz rahmete teslim olurken, kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar CHP’li yönetimin acizliğine isyan etti.

Ekrem ilk sınavında sınıfta kaldı

Göreve gelir gelmez tecrübeli personeli tasfiye ederek yerine doldurduğu liyakatsiz ve partizan kadrolarla İstanbul’un organizasyon hafızasını silen ve hizmet yerine şov üreten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk ciddi sınavında sınıfta kaldı. AK Partili İBB döneminde iki katı kar yağdığı halde trafikte hiçbir aksama yaşanmazken, İmamoğlu’na bağlı İBB yönetimi kendi binasının önünü bile temizlemekte aciz kaldı. CHP’li yönetim İBB sorumluluğundaki ana arterleri bile açamayarak binlerce vatandaşın yollarda mahsur kalmasına ve beyaz rahmetin mağduru olmasına yol açtı. Adeta terk edilmiş bir manzarayla karşı karşıya kalan vatandaşların kimileri evine yürüyerek ulaşmaya çalışırken bazıları ise geceyi camilerde, mütedeyyin vakıflara ait yurtlarda, iş yerlerinde, otel ve AVM’lerde geçirdi.

Cenazeler bile ortada bırakıldı

İETT seferlerinin iptal edilmesi ve seferdeki otobüslerin yollarda mahsur kalması nedeniyle insanlar evlerine yaya olarak ulaşmaya çalışırken, metro ve metrobüs duraklarında oluşan uzun kuyruklar izdihama neden oldu. İBB’ye ait cenaze aracının yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalması üzerine sürücü ve imam, cenaze ile cenaze sahibini ortada bırakırken, acılı ailenin imdadına AK Partili Sultangazi Belediyesi yetişti. CHP’li İBB’ye ait tuzlama araçları çok sayıda kazaya karışırken, devrilen bir aracın şoförünün sarhoş olduğu anlaşıldı. Sürücüye ceza yazıldı.

Vatandaşın imdadına AK Parti yetişti

AK Partinin yönetimde olduğu 29 ilçe belediyesi kendi sorumluluk alanlarındaki ara arterleri temizlemekle yetinmeyerek İBB’nin sorumluluğu altındaki yolları da temizlerken, CHP’li İBB, Saraçhane’deki ana binasının önünü bile temizleyemedi. AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’na beklenen kar geldi, beklenen İBB gelemedi. Ana arterleri İETT araçları rahat geçebilsin diye biz temizliyoruz, inşallah İBB zabıtası gelip araçlarımızı atmaya kalkmaz” diyerek CHP’li yönetimin acziyetini ifşa etti. İstanbul’daki yönetim krizine el koyan Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile kamu kurumlarını harekete geçirerek mağduriyetlerin artmasına engel oldu.