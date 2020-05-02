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İstanbul Boğazı'ndan ''Corona'' geçti

Panama bandıralı ''Ocean Corona'' adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan 2. kez geçti. Gemiye kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ''Evde kalın'' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:12:00 -
İstanbul Boğazı'ndan ''Corona'' geçti

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğli'ye gitmişti.

289 metre boyundaki gemi 2. kez İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiye İstanbul Boğazı'ndan geçerken "Kurtarma 8" römorkörü de eşlik etti. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalmaya devam edin." çağrısında bulundu.

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