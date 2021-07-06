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Gündem İstanbul Boğazı'nda ortalık karıştı! Savaş gemileri hız sınırını aşınca...
Gündem

İstanbul Boğazı'nda ortalık karıştı! Savaş gemileri hız sınırını aşınca...

Bugün öğleden sonra İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemilerinin hız sınırını aşması sonrası dalgalar şiddetlenerek kıyıya vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:32:00 -

İstanbul Boğazı'ndan öğleden sonra geçiş yapan savaş gemileri hız sınırı olan 30 milin üzerine çıkınca tsunamiye neden oldu.

Tsunami dalgaları tarihi Çınaraltı çay bahçesindekilere korku dolu anlar yaşattı. Savaş gemilerinin yarattığı dalgalar sebebiyle Çınaraltı çay bahçesi deniz sularının altında kaldı.

Tıklım tıklım çay bahçesinde oturan vatandaşlar büyük korku ve panikle dalgalardan kaçmaya çalıştı. Boğaz rüzgarını kesen camlar kırıldı. Dehşet anları o sırada çay bahçesinde oturan bir youtuberın kamerasına yansıdı.

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