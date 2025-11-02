İstanbul Boğazı’nda nefes kesen kurtarma! Genç kadının hayatı saniyelerle ölçüldü
İstanbul Boğazı Beylerbeyi açıklarında genç bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü ve suda çırpınmaya başladı. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, tereddüt etmeden suya atlayarak kadını kurtardı. Yaşanan heyecan dolu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 17.30 İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana geldi.
İddiaya göre 1 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören 1 kişi onu kurtarmak için denize atladı. Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı.
Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan 1 kişi kurtardı.
DENİZE ATLAYIP KADINI KURTARDI
Can simidi takılan kadın önce denizdeki yata çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı.
Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.