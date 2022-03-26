İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Ekipler harekete geçti, MSB'den açıklama geldi

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorduğu "Karadeniz’de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıktığı iddia edilen tehlike, ifade edildiği gibi ciddi bir boyutta mıdır? NATO bu konuda Türkiye’ye teknik bir destek verebilir mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Mayınlar konusuyla ilgili olarak, bütün tedbirler tarafımızdan alınmıştır. Gerek Milli Savunma Bakanımın gerek Deniz Kuvvetleri Komutanımın ortak kanaati, bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Ayrıca bu mayınların kendilerini kilitleme durumu söz konusu. Yani su yüzüne çıktığı anda bu mayınlar kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Bunun dışında da Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette."