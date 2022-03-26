İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde bir cisim fark edildi. Bu cismin mayın olabileceği endişesiyle yetkililere haber verildi. Konu hakkında bir inceleme yapıldı. Peki, Marmara Denizi'nde mayınlar mı var?

İstanbul Boğazı'nda mayın mı var? Karadeniz'deki mayınlar İstanbul'a mı ulaştı?

İstanbul Boğazı'nda mayın olduğu düşünülen bir cisim fark edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri söz konusu bölgede inceleme yapıyor. Konu hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "stanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir" denildi.