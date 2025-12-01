  • İSTANBUL
Gündem İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu
İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu

İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kılavuz kaptanın refakatinde, KURTARMA-12 ve KURTARMA-21 römorkörlerinin yedeğinde çekilerek kurtarıldı.

Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi, ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişi açıklarında makine arızası yaşayan "SEA ARIES" isimli 85 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın refakatinde, KURTARMA-12 ve KURTARMA-21 römorkörlerinin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

