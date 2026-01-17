İstanbul Boğazı’nda "Karabatak" şenliği

İstanbul’da binlerce karabatak, üreme dönemindeki değişimleriyle adeta damatlıklarını giyerek toplandı. Denizde buluşan karabataklar, Boğaz’daki doğal hayatta dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Çiftleşme mevsiminde toplanan karabataklar, havadan çekilen görüntülerde belgeselleri hatırlattı.

Karabataklar, çiftleşme döneminde tüylerinde renk değişimi yaşayarak parlak bronz ya da beyaz bir görünüme bürünüyor. Bu değişim yalnızca erkeklerde değil, dişilerde de görülüyor. Benzer görünüme bürünen karabatakların tüylerinde hormonların etkisiyle yenilenme meydana geliyor. Renk değişimiyle cinsiyet ayırt etmek zor olsa da dişi karabatakların erkeklere göre biraz daha küçük yapılı olduğu biliniyor. "Damatlık" olarak adlandırılan bu görünümün, kuşların karşı cinse sağlıklı ve üremeye hazır olduklarını gösteren tabii bir işaret olduğu belirtiliyor.

Havadan kaydedilen görüntüler, karabatakların sürü davranışını ve Marmara Denizi’nin kış aylarındaki ekolojik yapısını net şekilde ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.