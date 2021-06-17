İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tekne battı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir geminin çarptığı balıkçı teknesi battı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralanırken olay yerine ekipler sevk edildi.
Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yürekleri ağza getiren kazada; ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" dedi.