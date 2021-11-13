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Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda, görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği görüşün bir milin üzerine çıkması ile birlikte yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:30:00 -
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıkması ile birlikte gemi trafiğinin saat 13.10'da kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin 06.45'te askıya alındığı belirtilmişti.

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