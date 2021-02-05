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Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle boğazda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:58:00 -
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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