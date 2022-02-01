İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Ekipler harekete geçti
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli gemi, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.
Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan kargo gemisi, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli geminin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptığı belirtildi.
Büyükdere Demir bölgesine demirledi
Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirlediği kaydedildi.