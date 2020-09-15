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Aktüel İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı
Aktüel

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:33:05 -
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası nedeniyle sürüklenen 70 metre boyundaki gemiye ivedilikle müdahale edildiğini bildirdi.

KEGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tuzla'dan Soçi'ye giderken İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen 70 metre boyundaki Comoros bayraklı "İ. Şengül" isimli gemiye ivedilikle müdahale edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma 7 römorkörümüz eşliğinde Kumkapı demir sahasına emniyetle demirletildi." denildi.

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