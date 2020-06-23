İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul’da birden etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçüksu Deresi'nden İstanbul Boğazı'na çamur aktı.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor.
İstanbul Boğazı'na doğru akan Küçüksu Deresi'nde, yoğun yağış nedeniyle çamur aktı.
Çamurlu su dereden boğaza akarak denizde kahverengi görüntü oluşmasına sebep oldu. Küçüksu Deresi'nden akan yoğun çamurlu suyun boğazda oldukça yayıldığı görüldü.
Küçüksu Deresi'nden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile havadan görüntülendi.