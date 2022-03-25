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Gündem İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası!
Gündem

İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası!

Rumeli Feneri açıklarında, 99 metrelik kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:56:00 -
İstanbul Boğazı girişinde gemi kazası!

Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı girişi Rumeli (Türkeli) Feneri’nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı.

Kaza sonrası balıkçı teknesi ortadan kayboldu

Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi.

Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan VECTIS ISLE isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-11, MEHMETÇİK  Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-11 Römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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