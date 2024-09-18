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Gündem İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Gündem

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 11:29:00 -
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul, bugün güne yeni bir haberle başladı. İstanbul Boğazı, gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.


İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Sadece okyanusta görülüyordu... İstanbul Boğazı'nda görüntülendi! Tam 600 kg...

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Sadece okyanusta görülüyordu... İstanbul Boğazı'nda görüntülendi! Tam 600 kg...

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı!
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı!

Gündem

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı!

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Gündem

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı


İHA
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