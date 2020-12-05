  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı
Yerel

İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:29:00 -
İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesi yarım mile kadar düşen ve saat 08.20'de gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla trafiğin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiğinin 13: 00'da yeniden başladığı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?
Gündem

Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, görevinde son dönemlerini yaşayan Mike Pompeo'nun NATO'da Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle ilgili, "Savunma s..
Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!
Dünya

Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

ABD ve Kuveyt liderliğinde düzenlenen görüşmelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ile anlaşmaya varılma noktasında umutlu olduğunu belirtti..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay