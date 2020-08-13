İstanbul Bilişim binlerce kişiyi mağdur ederken kaç liralık vurgun yaptı?

Bir süredir tüketicilerin gündemini meşgul eden İstanbul Bilişim, konkordato ilan etti. Şirketten ürün sipariş eden müşteriler ne ürünü alabildi ne de para iadesi alabildi. Gitgide artan şikayet sayılarının üzerine “Mali Darboğazda Olduğu” gerekçesi ile söz konusu olan şirkete mahkeme kararı çıktı. Çıkan mahkeme kararına göre ise 3 mühlet verildi.

İstanbul Bilişim’in alacaklıları, mahkeme tarafından verilen tedbir kararı nedeni ile şirkete yönelik haciz işlemi de başlatamıyorlar. Konkordato davası dosyasına giren 564 sayfalık mağdur listesinde ise 50 bine yakın vatandaş yer alıyor. Mağdurlardan toplanan paranın tutarı ise 150 milyon TL’nin üzerinde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul Bilişim’in yarattığı mağduriyet perdesini de araladı. Kayıtlara göre geçtiğimiz yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi, Diyarbakır’da yaşadığı tespit edilen 31 yaşındaki Nurettin Yavuz isminde bir şahıs olmuştu. Ancak soruşturma sırasında kendisinin üzerine bir ev ya da araba bile bulunamadı.

İstanbul Bilişim davası hakkında açıklama yapan Av. Hıdır Kırkıcı, “Bu şirket üzerinden çok planlı bir para toplama işlemi yapılmış. Burada, şirket zora düştüğü için ürünlerin gönderilmediği savunması doğru değil. Bunu da savcılık dosyasında görüyoruz. Üzerine tek bir tırnak çakısı bile yok. Bu kişiye yönelik çok sayıda da icra takibi bulunuyor. Nurettin Yavuz’un, bu şirketi alıp 150 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunması, hayatın olağan akışına da aykırı” dedi.

TRT’yi de dolandırdılar:

Teknolojik ürünlerde bulunan TRT bandrolünün ücreti, ürünlerin fiyatlarına dahil olduğu için tüketici tarafından ödeniyor. Hürriyet’in haberine göre İstanbul Bilişim’in geçtiğimiz yıllarda ürünler için ödenmesi gereken 600 milyon euroluk bandrol bedeli de 100 yakın paravan firma kullanılarak ödenmedi.

Şirketin TRT bandrolü usülsüzlüğü yaptığı dönemde sahibi Özgür Güleç’ti. 2015 yılında hakkında FETÖ soruşması başlatıldığı söylenen Güleç’in Almanya’ya kaçtığı biliniyordu. Ardından Güleç’in Almanya’da bulunan mağazasında çalışan Ediz Akın (yukarıda) adına kaydedilen şirket, 2019’da ise Nurettin Yavuz isimli şahsa devredilmişti. Nurettin Yavuz’a şu anda ulaşılamadığı kaydediliyor.