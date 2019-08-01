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İstanbul Bilgi Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim Üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Balıkesir Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere profesör, doçent doktor öğretim Üyesi alımı yapacağını ilan etti. Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Hukuk Fakültesi,İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere akademik personelinin alınacağını bildirdi. İlgili kadroların işe girişleri 2019-2020 Güz döneminde yapılacaktır. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna akademik personeli alımı başvuru ilan detayları…

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:06
İstanbul Bilgi Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim Üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Balıkesir Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere profesör, doçent doktor öğretim Üyesi alımı yapacağını ilan etti. Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Hukuk Fakültesi,  İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere akademik personelinin alınacağını bildirdi. İlgili kadroların işe girişleri 2019-2020 Güz döneminde yapılacaktır. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna akademik personeli alımı başvuru ilan detayları…

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Hukuk Fakültesi / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi / Medeni Hukuk Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi

İngilizce Dil Programları Saat Ücretli Öğretim Görevlisi

İngilizce Dil Programları Saat Ücretli Öğretim Görevlisi (yeni mezun adaylar için)

İşletme Fakültesi / İşletme Enformatiği - Araştırma Görevlisi

İşletme Fakültesi / İşletme - Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Endüstri Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Endüstri Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Genetik ve Biyomühendislik - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (1)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Genetik ve Biyomühendislik - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (2)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Makine Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (1)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (3)

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik - Doçent veya Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Araştırma Görevlisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji - Araştırma Görevlisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji - Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Sosyoloji - Doktor Öğretim Üyesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler - Doktor Öğretim Üyesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler - Profesör

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Moda Tasarımı - Doktor Öğretim Üyesi

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları üniversitemizin https://www.bilgi.edu.tr/tr/is-olanaklari/web sitesinde yer almaktadır.

Başvuru yapacak adayların web sitesinde yer alan ilanların özel şartlar, genel şartlar, unvan şartları ve istenen belgeler başlıklarını incelemeleri gerekmektedir.

*İlgili kadroların işe girişleri 2019-2020 Güz döneminde yapılacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tüm alımlar için tıklayınız

DOÇENT / PROFESÖR KADRO BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

santralistanbul Kampüsü-Ek Bina

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29

34400 Kağıthane -İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51DR.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ

İlgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır.

Üniversitenin https://www.bilgi.edu.tr/tr/is-olanaklari/ web sitesindeki ilgili ilanlarda adres bilgisi yer almaktadır.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:06
  1. Balıkesir
  2. İstanbul Bilgi Üniversitesi profesör
  3. doçent doktor öğretim Üyesi alıyor
  4. İstanbul Bilgi Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim Üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

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