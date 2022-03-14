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Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:43:00 -
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların, aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 34400 Kağıthane - İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

Diğer fakültelerin Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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