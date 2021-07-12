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Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı
Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Dr. Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:03:00 -
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak.

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