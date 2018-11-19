THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Beyoğlu'nda yangın korkusu

İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:59
İstanbul Beyoğlu'nda yangın korkusu

Piri Paşa Mahallesi Turşucu Hüseyin Sokak’taki iki katlı binanın bacasında yangın çıktı. Bacadaki alevler çatıya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sokakların darlığı ve araçların yolu kapatması yüzünden olay yerine ulaşmakta zorluk çekti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 07:59
  1. beyoğlu
  2. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı!
    1. Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı!
    2. Mevlüt Çavuşoğlu bu kez yüzüne..
    3. Çağrı karşılık buldu! Artık..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!..
    5. Ankara'da kumar operasyonu!
    6. Bursa’da ağlayan çocuk ailesini..
    7. Yerli tohumda dev hamle
    8. 18 PKK'lı teröristi 'eşek arısı' öldürdü
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek!
    11. Ege Denizi'nde operasyon!
    12. İstanbul Beyoğlu'nda yangın korkusu
    13. Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    14. Fiji'de 6,7 büyüklüğünde deprem..
    15. Evine balkondan girmeye çalışırken 7...
    16. 18 PKK'lı teröristi "eşek arısı"..
    17. Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    18. Türkiye tek tek tespit etti! Altın..
    19. Bugün Mevlit Kandili
    20. Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!