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Sağlık İstanbul Beyoğlu’nda ‘maymun çiçeği’ vakası iddia edilmişti! Sağlık Bakanlığı’ndan flaş açıklama
Sağlık

İstanbul Beyoğlu’nda ‘maymun çiçeği’ vakası iddia edilmişti! Sağlık Bakanlığı’ndan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:49:00 -
İstanbul Beyoğlu’nda ‘maymun çiçeği’ vakası iddia edilmişti! Sağlık Bakanlığı’ndan flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kişinin tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği belirtilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir videoda, İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

"KAYNAĞI BELİRSİZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Azgin siyonist k.hpeleri sbasunda...once teenker, sinra barin,

Sonra Narin olayi, simdi boyle ... 4.500000 asosyal medta hesabindan atilan pustca alfi mesajlarunin yarisi BOLD SAHTE SIYONUST HESAPTAN MIS
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