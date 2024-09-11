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Gündem İstanbul Beyoğlu'nda maymun çiçeği paniği! Yabancı uyruklu şahısta görüldü
Gündem

İstanbul Beyoğlu'nda maymun çiçeği paniği! Yabancı uyruklu şahısta görüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-11 07:55:00 -

İstanbul'da Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir kişi, maymun çiçeği belirtileri göstermesi üzerine olay yerine özel koruyucu kıyafetli sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Beyoğlu’nda bir Afrika uyruklu birey maymun çiçeği belirtileri göstermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

Özel koruyucu giysiler içinde olan sağlık çalışanları, şüpheli vakayı kontrol altına almak için hemen müdahale etti.

Afrikalı kişi, ambulansla karantinaya alındı. Bu durum, çevredeki mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.

Sağlık yetkilileri, durumu yakından izlediklerini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Şüpheli bir vakayla temas eden kişi, ambulansla karantinaya alınırken, mahalle sakinleri arasında paniğe neden olduğu görüldü.

Sağlık yetkilileri, durumun kontrol altında olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

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