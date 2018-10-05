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İstanbul Beykoz'da selin yaraları sarılıyor

İstanbul Beykoz'da yoğun yağışlarla meydana gelen sel baskını sonrasında yaralar sarılıyor.

05 Ekim 2018 Cuma 17:48
İstanbul Beykoz'da selin yaraları sarılıyor

Selin etkilediği mahallelerde hasar tespitleri sürerken, hayatın normale dönmesi için sel mağduru vatandaşlara nakit ve eşya yardımları kısa sürede ulaştırılıyor.

Beykoz’un Mahmutşevketpaşa, Alibahadır, Örnekköy, Elmalı, Çamlıbahçe, Çengeldere, Akbaba, Gümüşsuyu ve Soğuksu Mahalleleri’nde 44 ev, 73 sera, 32 çiftçi ve tarım alanlarında büyük maddi hasara yol açan sel baskını, köprüler, yollar, cadde ve sokaklarda da yıkıma yol açtı. Ayrıca ilçede birçok hayvan da telef oldu. 

Sel baskının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, AKOM ve Beykoz Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Beykoz Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyetini gidermek için afetin hemen ardından sel basan evlerde eşya çıkarma ve temizlik işlemlerine başladı. Kapanan yol ve dere kenarları açıldı. Afetin akabinde gün içinde afetzede aileler ziyaret edilerek sıcak yemek dağıtımı yapıldı ve mobil büfe aracılığıyla çay, kek ikram edildi. 

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar gördüğü tespit edilen köprü, yol, cadde ve sokaklarda onarımını sürdürüyor. Sel mağduru ilçe sakinlerini ziyaret edip evlerde tespit çalışması yapan ekipler, yardım için yasal süreci başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından dere içleri ve dere yatakları temizlenirken İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü selde zarar gören evlere tespit yapıp eşya yardımında bulunuyor. Beykoz Belediyesi de nakdi yardımları sağlıyor. 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:48
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