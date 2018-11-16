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İstanbul Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun

İstanbul'da elinde oyuncak silahla soygun yapan kişi, yaklaşık 7 bin lirayla kayıplara karıştı.

16 Kasım 2018 Cuma 14:06
İstanbul Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun

Olay Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerindeki bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren soyguncu, elindeki silahı kasada bulunan görevliye doğrultarak paraları istedi.  Kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı alan soyguncu koşarak marketten çıktı. Yol üzerindeki bir taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. 

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, marketteki güvenlik kamerasını inceleyerek soyguncunun bindiği taksinin plakasını tespit etti. Görüntülerden silahın oyuncak olduğu da belirlendi. Araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, aracı Taksim Meydanı'nda durdurdu. Araç sürücüsünün bilgisine başvuran polis ekipleri, soyguncunun Barbaros bulvarında indiğini öğrendi. Taksici ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TAKSİYE BİNEREK UZAKLAŞTI
Olayın yaşandığı marketin üst katında oturduğunu söyleyen Şahin Arlı, “ Ben bir gürültü duydum. Bir kişi elinde silahla marketten çıktı. Daha sonra taksiye binerek uzaklaştı. Ben yukarıda oturuyorum. Olayı camdan gördüm. Tek kişiydi elinde silahı vardı" dedi. 

Polis ekiplerinin kaçan soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:06
  1. beşiktaş

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