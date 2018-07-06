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İstanbul Beşiktaş'ta bonzai kullandığı iddia edilen genç öldü

Beşiktaş'ta bonzai kullandığı iddia edilen bir genç fenalaşarak yere yığıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:23
İstanbul Beşiktaş'ta bonzai kullandığı iddia edilen genç öldü

Olay Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde yol kenarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 genç burada bonzai adı verilen uyuşturucu kullandı.

CEBİNDEN PARA ÇALAN ŞAHISLAR ARANIYOR

Gençlerden 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi F.O.'nun cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan F.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan 2 kişiyi arıyor. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:23
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  2. beşiktaş
  3. bonzai
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