  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin hırsız İmamoğlu davasını manipüle etme girişimi ellerinde patladı: Başsavcılıktan mahkemeyi sabote edenlere tokat gibi cevap

Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!

Çin'den tehdit acı bedel ödersiniz

17 ilde yapılan geniş kapsamlı operasyonda 458 gözaltı var! Bakan Yerlikaya: Onlara nefes aldırmayacağız

Diplomatik savaş dolu dizgin

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı
Yerel İstanbul - Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

İstanbul - Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul - Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Bayrampaşa’da gece saatlerinde yolcu otobüsünün sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da sola dönüş yapan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan yolcu otobüsü ile otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Erzincan'da feci kaza
Erzincan'da feci kaza

Yerel

Erzincan'da feci kaza

yaban hayvanı kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
yaban hayvanı kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Yerel

yaban hayvanı kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23