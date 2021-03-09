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Gündem İstanbul barajlarındaki su doluluğu 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
Gündem

İstanbul barajlarındaki su doluluğu 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi 9 ay sonra ilk kez yüzde 60,37'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:44:00 -
İstanbul barajlarındaki su doluluğu 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 41,21 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 60,37 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72,09, Terkos'ta yüzde 56,20, Sazlıdere'de yüzde 32,19, Alibey'de yüzde 58,20, Büyükçekmece'de yüzde 60,79, Ömerli'de yüzde 73,46, Darlık'ta yüzde 69,75, Elmalı'da yüzde 67,54, Kazandere'de yüzde 60,92 ve Pabuçdere'de yüzde 42,42 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 524 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 795 bin metreküp oldu.

Barajlardaki doluluk oranı, 9 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,40, 2007'de yüzde 54,17, 2008'de yüzde 36,73, 2009'da yüzde 83,74, 2010'da yüzde 98,60, 2011'de yüzde 93,10, 2012'de yüzde 90,73, 2013'te yüzde 85,00, 2014'te yüzde 28,82, 2015'te yüzde 94,94, 2016'da yüzde 89,04, 2017'de yüzde 87,78, 2018'de yüzde 90,25, 2019'da yüzde 93,28, 2020'de ise yüzde 63,88 olarak gerçekleşti.

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