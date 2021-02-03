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Yaşam İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?
Yaşam

İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajları doldu mu? Ocak ayının ilk günlerinde İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 19,16 seviyelerinde ölçüldü. Son dönemdeki yağışlar ise barajlar için adeta can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum | İstanbul baraj doluluk oranı

Yeniakit Publisher
2021-02-03 18:46:00 -
İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajları doldu mu? Koronavirüs salgını sebebiyle artan su tüketimi ve mevsimsel yağışların gerçekleşmemiş olması sebebiyle İstanbul barajları alarm vermeye başlamıştı. Ocak ayının 8’in açıklanan rakamlara göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19,16 seviyesindeydi. Son dönemdeki yağışlar barajlara adeta can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?

İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajlarının doluluk oranı 3 Şubat Çarşamba günü yüzde 43,45 olarak ölçüldü. Ancak unutulmaması gereken nokta barajların halen yüzde 56,55’i boş durumda. Bu sebeple vatandaşların su tüketimi konusunda hassas olması gerekiyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 93,82, Terkos'ta yüzde 41,47, Sazlıdere'de yüzde 20,21, Alibey'de yüzde 52,41, Büyükçekmece'de yüzde 45,39, Ömerli'de yüzde 47,31, Darlık'ta yüzde 54,88, Elmalı'da yüzde 50,36, Kazandere'de yüzde 70,52 ve Pabuçdere'de yüzde 21,80 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 377 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

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