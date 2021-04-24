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Yaşam İstanbul barajları doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranı
Yaşam

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranı

İstanbul'un kaç günlük suyu var? Ocak ayı başında İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 19,16 seviyelerinde ölçüldü. Son aylarda gerçekleşen yağışlar ise barajlar için can suyu oldu. Peki, İstanbul’da barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranı son durum

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:27:00 -
İstanbul barajları doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranı

İstanbullular uzun süre yaz aylarında susuzluk yaşama endişesi taşıyordu. Son aylardaki yağışlar ise adeta barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajlarının yüzde kaçı doldu?

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranı

İstanbul barajlarının doluluk oranı son bir yıllık ortalamanın üzerine çıktı. 24 Nisan Cumartesi günü verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 81.11 olarak ölçüldü. Geçen yıl nisan ayı sonunda İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.

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