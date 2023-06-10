İstanbul barajları alarm veriyor! Son durum korkutuyor
İstanbul barajlarının doluluk oranı İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
İstanbul barajların doluluk son yılların en düşük seviyesinde.
Bahar mevsiminde yağışların artmasıyla birlikte İstanbul barajlarının su seviyesinde artış görülürken son yıllara kıyasla doluluk oranı oldukça düşük kaldı.
İSKİ’nin verilerine göre, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 47,20 oldu.
Yaz mevsimine doğru geçilmesi ve havaların ısınması beraberinde barajlardaki doluluk oranının daha da düşeceğinden endişe ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO