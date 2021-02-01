İstanbul barajları ne kadar dolu? 2021 yılının ilk günlerinde İstanbul barajlarının doluluk ortalaması yüzde 19,16 olarak açıklandı. Barajların alarm veriyor olması vatandaşları bir hayli kaygılandırdı. Ocak ayı ortasında başlayan yağışlar ise adeta barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları ne durumda?

1 Şubat Pazartesi günü İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 41,30 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,42, Terkos'ta yüzde 40,67, Sazlıdere'de yüzde 19,53, Alibey'de yüzde 52,07, Büyükçekmece'de yüzde 44,33, Ömerli'de yüzde 45,76, Darlık'ta yüzde 54,69, Elmalı'da yüzde 49,79, Kazandere'de yüzde 48,56 ve Pabuçdere'de yüzde 13,51 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 733 bin metreküp oldu.