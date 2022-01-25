İstanbul baraj doluluk oranı 25 Ocak | Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi?
İstanbul günlerdir kar yağışının etkisi altında. Vatandaşlar kar yağışının baraj doluluk oranlarını nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki, İstanbul barajları ne kadar dolu?
2020 yılı sonu ve 2021 yılının il günlerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19’ların altına düştü. Geçtiğimiz yıl şubat ayıyla birlikte gerçekleşen yağışlar ise barajlardaki seviyeyi yükseltmişti. Bu sene de baraj doluluk seviyesi merak konusu… Peki, kar yağışı İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?
İstanbul baraj doluluk oranı 25 Ocak | Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi?
24 Ocak Pazartesi günü verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 54.11 olarak açıklandı. Son 14 günlük verilere bakıldığında baraj doluluk oranı yüzde 47.81'den yüzde 54.11'e yükselmiş oldu.
11 Ocak 2022 47.81
12 Ocak 2022 50.32
13 Ocak 2022 51.73
14 Ocak 2022 52.08
15 Ocak 2022 52.24
16 Ocak 2022 52.42
17 Ocak 2022 52.48
18 Ocak 2022 52.4
19 Ocak 2022 52.53
20 Ocak 2022 52.72
21 Ocak 2022 52.84
22 Ocak 2022 53.45
23 Ocak 2022 53.79
24 Ocak 2022 54.11
Uzmanlar son günlerdeki kar yağışının etkisinin gelecek günlerde barajlara yansıyacağını ifade ediyor.