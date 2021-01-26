İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanında konuyla ilgili olarak şöyle denildi: “Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı, diğer Memur kadroları için sözlü sınava katılabilmek için;

•Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde) Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

•Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için; adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda [email protected] internet adresinden yapılabilecektir.

•Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvuruların ise; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

•Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

•Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.”

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