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Ekonomi İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
Ekonomi

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak açıkladığı boş kadrolara açıktan atama yoluyla Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Zabıta Memuru alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:13:00 -
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanında konuyla ilgili olarak şöyle denildi: “Zabıta  Memuru  kadroları  için  sözlü  ve  uygulamalı,  diğer  Memur  kadroları  için  sözlü sınava katılabilmek için;

•Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde) Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.   No:9   Bahçelievler/İSTANBUL   adresindeki   Bahçelievler   Belediye   Başkanlığı   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

•Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için; adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini     şahsen     veya     iadeli     taahhütlü     posta     yoluyla     veya     elektronik     ortamda [email protected] internet adresinden yapılabilecektir.

•Zabıta  Memuru  kadrolarına  yapılacak  başvuruların  ise;  adayların  başvuru  için  gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

•Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

•Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.”

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