0553 313 94 23

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi psikoloji bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi psikoloji bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik personel alım başvuru tarihi İlan Tarihi : 30.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 13.08.2019

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Profesör alımı için gerekli belgeler

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Doçent alımı için gerekli belgeler

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

7-YDS'den en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

Doktor öğretim üyesi alımı için gerekli belgeler

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

7-YDS'den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör
  2. doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı
  3. ayvansaray üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankalar daha neyi bekliyor?
    1. Bankalar daha neyi bekliyor?
    2. Çankaya’da asfalt çalışmaları hız..
    3. İzmit Körfezi’nden Çin’e kesintisiz..
    4. Konya’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    5. Şuhut’ta motosiklet kazası; 1 yaralı
    6. Toplu iş sözleşmesi zam oranları belli..
    7. Başkan Altınok: "Keçiörenlilerin..
    8. Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı
    9. (Özel haber) Naz Aydemir Akyol: “Neler..
    10. Ormanlar, kadınların ellerinden..
    11. En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki..
    12. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    13. Borsa güne yükselişle başladı
    14. Konya'da silah fabrikasında yangın
    15. Keçiören’de daha iyi hizmet için araç..
    16. (Özel) Kağıthane’de bir ton 200..
    17. Burdur’da ormanlık alandaki kenevir..
    18. Katı yakıt istatistikleri
    19. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
    20. MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden..
    21. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep..
    22. Kent Konseyi Başkanı Yasan’a hayırlı..
    23. Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai..
    24. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz..
    25. Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
    26. Hong Kong’da trafik kazası: 77 yaralı
    27. Mehmet Yavuz hastanede dua bekliyor!
    28. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    29. Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
    30. Adalet Bakanlığı CTE son dakika idare..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması