İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 04.03.2022 tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
BAŞVURU ADRESİ :
Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için :
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Balat Yerleşkesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi
Mühendislik Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi
Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Profesör ve Doçent Başvuruları için :
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 04.03.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 18.03.2022
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.ayvansaray.edu.tr
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