İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Grafik Tasarımı (İngilizce), Turist Rehberliği (Uzaktan Eğitim), Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Grafik Tasarımı (İngilizce), Turist Rehberliği (Uzaktan Eğitim), Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 24.01.2021 tarihine kadar adaylar belirtilen belgelerle şahsen ve posta yoluyla başvuru yapabilecek. Başvuruların ön değerlendirme duyurusu 27.01.2021 tarihinde yapılacak.
Başvurular İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof.Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL yapılacak.
Sınav tarihinin 29.01.2021 olarak açıklandığı duyuruda sonuçlar 02.02.2021 günü açıklanacak.
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