İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dallarına Prof., Doç., Dr. öğretim üyeleri alacak.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dallarına Prof., Doç., Dr. öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2547 sayılı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
Başvurular İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde 24.01.2021 tarihine kadar kabul edilecek.
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