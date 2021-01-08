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Eğitim İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Eğitim

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dallarına Prof., Doç., Dr. öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:03:00 -
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dallarına Prof., Doç., Dr. öğretim üyeleri alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2547  sayılı  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yükseköğretim  Kanunu’nun ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  “İstanbul Ayvansaray  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Esasları”  uyarınca  aylık  ve  özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Başvurular İstanbul   Ayvansaray   Üniversitesi   İnsan   Kaynakları   Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10  Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde 24.01.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

  

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