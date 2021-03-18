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Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 60 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:25:00 -
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekiyor. İlanda, açıklanan kadrolara başvuracak adayların 18.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatlarını yapmaları isteniyor.

İlanda ilgili birimlere ait iletişim bilgileri şu şekilde veriliyor:

İLGİLİ BİRİM        TELEFON     DÂHİLİ

Eğitim Fakültesi     0212 444 1 428     26010    

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu     0212 444 1 428     24202    

Sağlık Bilimleri Fakültesi     0212 444 1 428     56006    

Güzel Sanatlar Fakültesi       0212 444 1 428     68510    

İletişim Fakültesi   0212 444 1 428     25010    

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     0212 444 1 428     68010    

Tıp Fakültesi  0212 444 1 428     50010    

Mühendislik Fakültesi  0212 444 1 428     22010    

Diş Hekimliği Fakültesi        0212 444 1 428     29202    

Fen-Edebiyat Fakültesi0212 444 1 428     20010    

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   0212 444 1 428     27010    

Yabancı Diller Yüksekokulu      0212 444 1 428     40013

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