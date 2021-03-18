İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 60 Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekiyor. İlanda, açıklanan kadrolara başvuracak adayların 18.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatlarını yapmaları isteniyor.
İlanda ilgili birimlere ait iletişim bilgileri şu şekilde veriliyor:
İLGİLİ BİRİM TELEFON DÂHİLİ
Eğitim Fakültesi 0212 444 1 428 26010
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0212 444 1 428 24202
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0212 444 1 428 56006
Güzel Sanatlar Fakültesi 0212 444 1 428 68510
İletişim Fakültesi 0212 444 1 428 25010
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0212 444 1 428 68010
Tıp Fakültesi 0212 444 1 428 50010
Mühendislik Fakültesi 0212 444 1 428 22010
Diş Hekimliği Fakültesi 0212 444 1 428 29202
Fen-Edebiyat Fakültesi0212 444 1 428 20010
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0212 444 1 428 27010
Yabancı Diller Yüksekokulu 0212 444 1 428 40013
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