THY - Nevşehir
0553 313 94 23

İstanbul Avcılar'da elleri ve ayakları bağlanmış halde ceset bulundu

İstanbul Avcılar'daki bir apartman dairesinde elleri ve ayakları bağlanmış halde erkek cesedi bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:15
İstanbul Avcılar'da elleri ve ayakları bağlanmış halde ceset bulundu

Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden kötü kokular geldiği yönündeki ihbar üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. 

Daireye giren polis, evde elleri ve ayakları bağlanmış halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:15
  1. avcılar
  2. ceset
  3. cinayet
  4. bina

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Singapur heyeti İslam liselerine hayran kalacak"
    1. "Singapur heyeti İslam liselerine..
    2. Erdoğan, Güney Afrika'da mevkidaşıyla..
    3. Yeni ev ve dükkan alanlar dikkat! Tapu..
    4. Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
    5. Gazze sınırında 18. Cuma gösterileri
    6. FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında yeni..
    7. Narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar..
    8. Yeni sezon öncesi Galatasaray'da..
    9. MHK'den Galatasaray ve Başakşehir'e..
    10. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle..
    11. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    12. Binali Yıldırım'dan genç çiftlere..
    13. Menajeri bombaladı: Galatasaray sözünü..
    14. Ekmek zammının ardından susamsız simit..
    15. Katil İsrail'den Gazze sınırına hava..
    16. Sapık linç edilmişti... Kaçırılmaya..
    17. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Hür..
    18. Göz şişkinliği nasıl geçer?
    19. Araç tutması nasıl önlenir?
    20. Emzirme döneminde hangi besinleri..
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor