İstanbul Avcılar'da elleri ve ayakları bağlanmış halde ceset bulundu

Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden kötü kokular geldiği yönündeki ihbar üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Daireye giren polis, evde elleri ve ayakları bağlanmış halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.