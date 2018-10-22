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İstanbul Avcılar'da can pazarı: Mektup bırakarak denize atladı

Avcılar’da 15 yaşındaki bir genç ardında mektup bırakarak denize atladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
İstanbul Avcılar'da can pazarı: Mektup bırakarak denize atladı

İddiaya göre 15 yaşındaki Y.Ç., sıkıntıları nedeniyle denize atlayarak intihar etmek istedi. Çantasını, eşyalarını ve yazdığı mektubu kayaklıklara bırakan genç Marmara Denizi’nin serin sularına kendisini bıraktı.

Bu sırada olay yerinde bulunan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir polis memuru durumu fark etti. Polis olayı meslektaşlarına ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler gelene kadar polis memurunun da yardımı ile vatandaşlar denize atlayarak boğulmak üzere olan gence müdahalede bulundu.

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KAYIK İLE KIYIYA ÇIKARILDI

O sırada denizde bulunan kayık yardımı ile genç kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri ve polis çocuğa ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Denizden çıkarılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan denizde yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye yansıdı.

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ARDINDA MEKTUP BIRAKMIŞ

Y.Ç. intihar girişiminde bulunmadan önce beyaz bir kağıda, “Annemin haberi olmasın, üzülür” yazılı bir not yazdığı öğrenildi. Polis notu da kayıtlar altına aldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
  1. avcılar
  2. intihar
  3. mektup
  4. çocuk
  5. polis

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